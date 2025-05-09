İYİ Parti'nin kırmızı çizgisini açıkladı. İYİ Parti'li Şükrü Kuleyin'den çarpıcı mesajlar

SZC TV'de canlı yayınlanan Başkent Kulisleri programına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin katıldı. Sözcü Gazetesi TBMM Şefi Veli Toprak, Sözcü Gazetesi Muhabiri Başak Kaya ve Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Gündeme ve İYİ Parti'ye dair önemli açıklamalar yaptı.

'İYİ Parti'nin konum olarak nerede durduğu' yönündeki soruyu cevaplayarak konuşmasına başlayan Kuleyin, 'İYİ Parti Türkiye'nin merkezinde. Sayın Genel Başkanımız defalarca söyledi. 3 Mayıs'taki düzenlemiş olduğumuz toplantıda hem biz Sayın Genel Başkan ve yeni yönetimimizin birinci yılını doldurmuştuk hemde 3 Mayıs'ı bir arada kutlayalım dedik. Türk milliyetçiliğinde marka olmuş isimler katıldılar, merkez sağdan bir çok bakan büyüğümüz ve 250 yakın misafirimiz geldi" dedi.

'HER GRUP TOPLANTISINDA ÇOK FARKLI İSİMLER..."

Kuleyin, konuşmasında "İYİ Parti'nin kuruluşu şuydu milletin merkezinde yer almak. Türkiye diğer siyasi partilerde parsellenmiş durumda muhafazakarlığı birisi eline alıyor, milliyetçiliği birisi eline alıyor,laikliği birisi eline alıyor biz de diyoruz ki biz Türk milletinin merkezini oluşturacağız. Bizim farklılıkları zenginlik kabul eden, Sayın Genel Başkanımızın sürekli söylemiş olduğu makulde buluşmak! Bu milletin artık makulde buluşması lazım çünkü Türkiye savruluyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halklarına, Türk milletine adını koyan bir Ulu önderimiz var onun izinde devam ediyoruz Türk milletini merkez kabul ettik, son 3 Mayıs törenlerimizde de bizim bu merkezde olduğumuzu kabul eden çok değerli isimler partimize sempati ile bakmaktadırlar bundan sonra her grup toplantısında çok farklı isimleri, sizlerde şaşıracaksınız partimize katacağız Sayın Genel Başkanımız partimizden o veya bu sebeple ayrılmış bütün arkadaşlarımızı tekrar geriye davet etmiştir. Türkiye İYİ Parti'yi izlesin Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı var çünkü biz çok fırtınalardan geçtik parti olduğumuz günden beri neler çektik? Kurulduğumuz günden itibaren günümüze gelinceye kadar" dedi.

'İYİ PARTİ'DEN GİDENLER NİYE GİTTİKLERİNİ ÇIKIP ANLATSINLAR'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kuleyin, partiden ayrılan isimlere yönelik olarak sorulan sorular üzerine ise şunları söyledi:

"Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden Ümit Hoca. Ümit Hoca Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapmayalım hür, müstakil seçimlere girelim diye Genel İdare Kurulu'nda benle beraber aynı uğraşı veren arkadaşımız bu bir. 'CHP ile ittifak yapmayalım' diyen Ümit Hocamız peşinden bizim İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldu ve adaylığı sürecinde CHP'nin icraatlerini sürekli eleştiren kendisi oldu. Aynı Ümit Hocamla ben divan toplantısında beraberdim niye gittiğiniz çıksın anlatsın. Gelelim özellikle de benim aday olduğum bölgedeki ikinci sıra adayımıza Seyithan Bey. Seyithan Bey için ben Trabzonlu hemşehirlilerime gittiğim zaman bana şunu söylüyorlar 'biz seni çok seviyoruz ama sizin ikinci sırada bir adayınız var rahmetli Ferhat Çakıroğlu'nun katiline burs verdi. Bu propagandayı yapanlar aynı Seyithan'ı partilerine aldılar, onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum o gün bize Türkiye genelinde anti propaganda yapanlar İYİ Parti seçmeninin kafasını karıştıranlar aynı kişiyi partilerine aldılar, size saydım iki kişi. giden milletvekilleri ne için gittiklerini çıksın söylesinler. Son gidenler Ak Parti'ye ne kadar bulunmaz kişilermiş hepsi Merkez karara girdi, biri Genel Başkan Yardımcısı oldu. Kim onları bu duruma getirdi. Türk milliyetçiliği ile beraber övünenler Atatürk'e her vesile ile hakaret edenlerle beraber bir arada o partide rahatlıkla yapıyorlarsa Allah yollarını açık etsin. Siyasette ben Milliyetçi Hareket Parti kökenliyim Türk milliyetçisiyim ben yolumu ayırdım, ideolojimi, dünya görüşümü bırakmadım ama Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine bir kelime söylemedim"

'BUNUN ADI SİYASİ İHANETTİR'

Partiden giden isimlerin yüzde 80'nin ikbal için gittiğinin altını çizen Kuleyin, 'ben burada itham edemem, bir parti sizi alıyor milletvekili yapıyor, 600 kişinden bir kişi oluyorsunuz, Meclis'te grubunuz var, partide hiç bir sorununuz yok. Ümit Bey giderken Genel Başkan Yardımcısıydı daha ne verecektik ona hükümet olduk da bakanlık mı verecektik? Soruyorum size Ünal Hoca, arkadaşımız kardeşimiz ne sorunun var İYİ Parti ile. Giderken bir şey söyleyin ve İYİ Parti'nin seçmenleri İYİ Parti'nin tabanına bu arkadaşlarımız ihanet etmişlerdir, hiç kusura bakmasınlar. Siyasi ihanettir bunun adı, Kürşad Bey şuan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı peki biz Kürşad Bey'i partiye aldığımız zaman Kürşad Bey kurucu değil herhangi bir görevi yoktu Sayın Kurucu Genel Başkanımız aldı getirdi, divana koydu partimizin sözcüsü oldu, milletvekili oldu Ankara'da daha ne yapacaktık soruyorum size. Ben bu partinin kurucular kurulu üyesiyim Genel Başkan Danışmanlığı yaptım, Genel Başkan Yardımcılığı yaptım Sayın Genel Başkanımız şurası boş dedi, ben partimin neferiyim. Şimdiki Genel Başkanımız bana çıksın bu istifa eden arkadaşların bir tanesi şunu desin 'Müsavat Dervişoğlu partide Genel Başkan oldu olalı bizim başımızı öne eğdirecek ne yaptı? diye konuştu.



'İYİ PARTİ FIRTINALARDAN ÇIKTI,LİMANA GELDİ'

İYİ Partili Kuleyin, seçim döneminde yaşanabilecek ittifaklar üzerine ise, şunları söyledi:

İYİ Parti büyük fırtınalardan geçti. Ben şöyle tarif ediyorum ben İYİ Parti'yi. Fırtınalardan çıkan bir gemi. Kurucu Genel Başkanımızı kaybettik, kurucu teşkilat başkanımızı kaybettik, bir çok milletvekili arkadaşımızı kaybettik, büyük bir moral bozukluğu varken üçlü kongre yaptık, kongreden çıktık. Üçüncü turda kazanılan bir seçim var, kırılanlar, moralleri bozulanlar. Müsavat Bey, belki bana kızacak göğsünde topu yumuşatan müthiş bir santrofor. Fırtınada her gün bir halat kopuyor ve o fırtınadan o gemiyi aldı sağ salim limana getirdi. Limana geldik tam rayına girmedik şuan halatları tamir ediyoruz, yakında kongrelerimiz başlatacağız, Kasım ayında büyük kongremizi yapacağız, ondan sonra da Türk milletinin önüne çıkacağız, Türk milletinin ayağına gideceğiz, Türk milletine birlik ve beraberliğe davet edeceğiz. Bizim tek şartımız var güçlendirilmiş parlamenter sistem. Kırmızı çizgisi var İYİ Parti'nin bundan sonra olmazsa olmaz şartımız. Biz üç milletvekili daha fazla alalım diyerek birilerinin Meclis'e girmesini istemiyoruz artık.