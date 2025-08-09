Partisinden istifa eden o isim MHP'ye mi geçiyor? Ankara kulisleri çalkalanıyor

Yakın zamanda Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demir,

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek ülkemizin gündemi, Terörsüz Türkiye Süreci, Alevilerin Temel Hak ve Talepleri üzerine konuşup fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Demir'in Bahçeli'yi ziyaret etmesi, Ankara kulislerinde "Acaba MHP'ye mi geçiyor?" söylemlerini de beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, “Siyasi zemin kalmadı” diyerek partisinden istifa etmişti. Demir, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin olarak; “Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm" ifadelerini kullanmıştı.