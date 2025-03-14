Partisinden resmen istifa ettiğini açıkladı! Kriz büyüyor…

Cumhur İttifakı’nın eski ortağı Yeniden Refah Partisi’nde istifa dalgası devam ediyor. Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel’i atamasının ardından istifalar gelmeye başladı. Konya’da Çumra ve Emirgazi teşkilatlarının topluca istifası sonrası Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın da istifa ettiğini açıkladı. YRP'li Doğanhisar, Sarayönü ve Altınekin Belediye başkanları da istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

İL BAŞKANI ATAMASI İSTİFAYI GETİRDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, ihaleye fesat karıştırmak suçundan ceza alan Mehmet Kösoğlu'nun yerine Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel’i görevlendirmişti. Açıklamanın ardından il teşkilatında çatlaklar meydana geldi. İstifalar ise ardı ardına gelmeye başladı. Çumra ve Emirgazi İlçe Teşkilatları ve Belediye Meclis üyelerinin tamamı istifa ettiklerini açıkladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ

Teşkilatların istifası sonrası Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’da istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aydın, yazılı açıklamasında şu ifadelerde bulundu;

“Saygıdeğer Çumralı hemşehrilerimiz; Son günlerde Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı ataması ile ilgili yaşanan gelişmeler neticesinde; süreci doğru bir şekilde aktarmak ve halkımızı bilgilendirmek zarureti hasıl olmuştur. İlçe teşkilatımızın, meclis üyelerimizin ve Çumra Belediye Başkanı olarak şahsımın Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesine ilişkin bu konuda sizleri ve kamuoyunu aydınlatmak adına, 14 Mart Cuma günü saat 15:00'da Konya otelde bir basın açıklaması yapacağız”

3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA ÖNCE İSTİFA EDİP, AKP’YE KATILMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde YRP’nin Konya'da yüzde 23,48 oranında oy alarak, ikinci parti konumunda olması dikkat çekmişti. YRP, 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı. Çumra, Altınekin, Sarayönü, Emirgazi, Yalıhüyük ve Doğanhisar, YRP'nin kazandığı ilçeler olmuştu. Fakat seçimden kısa süre sonra Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan partisinden istifa ederek AKP’ye geçti.