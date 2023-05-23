Partizan'dan Markovic'e yasak. Flaş paylaşım

Trabzonspor'da forma giyen Lazar Markovic'e, eski takımı Partizan tarafından resmi binalara giriş yasağı konuldu.

Partizan'dan Markovic'e yasak. Flaş paylaşım

Partizan Futbol Kulübü yönetimi, eski üç futbolcusuna yasak koydu.

İddiaya göre Marković, Jojić ve Obradović'in Teleoptik'e ve kulübün Humska'daki stadyumdaki resmi binalarına girmeleri yasaklandı.

Yasak koyulan isimler arasında Trabzonspor'da forma giyen Lazar Markovic de bulunuyor.
Bir başka iddiaya göre bu yasağın nedeni, üçlünün geçtiğimiz günlerde lisans almak için kulüple görüştüklerinde daha önce birkaç kez imzaladıkları borç erteleme sözleşmelerini imzalamak istememeleriydi.

Bu olayın ardından Lazar Markovic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Markovic paylaşımında, ''Sevgili Partizan, seninle ve seninle çok yıl geçirdim. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki kutsal armayı hem sahada hem de saha dışında şerefle ve tüm kalbimle savundum.
Partizan bana saygı, onur ve ahlaki değerlerin her şeyden önce olduğunu öğretti. Bu utanç verici durumla ilgili daha fazla açıklamaya son veriyorum.

Yine de kahve içeceğim orası kesin ve Teleoptik'teki kahveden daha iyi olur mu, olmaz.
Partizan'ımızı daha güçlü ve daha çok sevmek için!'' ifadelerini kullandı.

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