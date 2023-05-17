Sınıfsal anlamda kullanılan parya kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, parya ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre paryanın anlamı nedir?

PARYA NE DEMEK?

Parya kelimesinin anlamı şöyle:

- En koyu şekliyle Hindistan ülkesinde görülen kast düzenine göre, kast dışı kalan, hiçbir toplumsal sınıftan olmayan, her türlü haklardan yoksun olanlara verilen ad.

- Ayaktakımı.

PARYA SINIFI NE DEMEK?

Hindistan'da geleneksel olarak farklı bir sınıfsal yapı mevcuttur. Bu yapı modern çağda bile etkisini sürdürmektedir.

Hindistan'da sıkı bir kast sistemi vardır. Bu kast sınıfının dışında kalan ve hor görülen bu sınıfın ayrıca hiçbir hakkı da bulunmamaktadır. Aşağılanan, ayak takımı olarak görülen bu sınıfa parya denmektedir.