Paşa torunu AKP’li emekli maaşlarını öve öve bitiremedi

Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilen emeklilerin sorunları Meclis’e taşındı. Muhalefetin emeklilerin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Önergenin aleyhine konuşan AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı emekli maaşlarını öve öve bitiremedi. 2. Abdülhamit’in Hamidiye Alaylarının Komutanı İbrahim Paşa’nın torunu olan Yazmacı, emeklilerin yaşam şartlarının iyi olduğunu savundu.

EMEKLİ MAAŞINI ÖVDÜ DE ÖVDÜ

AKP'li Cevahir Asuman Yazmacı, “Seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. 2024 Ocak-Haziran döneminde emeklilerin aylıklarına TÜFE oranı kadar artış yapılması gerekirken bu orana 11.68 puan ilave verdik. Emeklilerimizin refah seviyelerini yükselttik” dedi.

Avrupa’nın Türkiye’yi örnek aldığını söyleyen Yazmacı, sözlerini şöyle devam etti:

“Emeklilerimizin banka promosyonundan yararlanmalarını sağladık. 2018’de başlattığımız bayram ikramiyeleri uygulamasıyla onların bayram sevinçlerine ortak olduk. Emekli alt sınır aylıklarını yükselttik. Sağlık ve ulaşım başta olmak üzere emekli vatandaşlarımıza pek çok alanda yeni destekler verdik.

Fransa’da emeklilik yaşı 64, Almanya’da 67; bizde ise kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor. Bırakın eleştirmeyi, birçok ülke bizim sistemimizi örnek alıyor. Emeklilerimiz için yapabildiklerimizin bahtiyarlığını yaşarken onlar için daha neler yapabileceğimizin de çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz.”