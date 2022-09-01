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Paşabahçe Vapuru yeniden denizlerde: 'Zümrüdüanka kuşunun küllerinden doğması gibi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Paşabahçe Vapuru, seferlerine yeniden başladı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:30
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Paşabahçe Vapuru yeniden seferlerine başladı: 'Zümrüdüanka kuşunun küllerinden doğması gibi'

Paşabahçe Vapuru yeniden denizlerde: 'Zümrüdüanka kuşunun küllerinden doğması gibi'
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Döneminin en modern "bahçe tipi" vapurlarından biri olarak 58 yıl boyunca sefer yapan Paşabahçe, Şehir Hatları filosunun 29. gemisi olarak seferlerine başladı.

Paşabahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde, 200 personel ile seyir güvenliği de göz önüne alınarak aslına uygun şekilde bir buçuk yılda restore edildi. Çalışmalarda vapurun ilk yapımından beri yer aldığı belirtilen "Artemis" kabartması da restore edildi.

Gemide "Gemi Modellemeleri" adlı fotoğraf sergisi ile Paşabahçe Gemisi'nin ilk teknik şartnamesini yazan mühendis Celalettin Erol'un oğlu Reşit Erol'un hazırladığı arşiv ziyarete sunuldu.

"Zümrüdüanka kuşunun küllerinden doğması gibi"

Kaptan Serdar Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden seferlere başlayan Paşabahçe Vapuru ile taşıdıkları yolcularının yüzündeki heyecanı görmenin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu dile getirdi.

Yolcularını mutlu etmeye, gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Ersoy, "Zümrüdüanka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay Paşabahçe gemisi. Büyük emekler var. Hep beraber zoru başardık, çok mutluyum, gururluyum. Denizci tip gemi olarak yapılan vapur bahçe tipinin üçüncüsü ve günümüze kalan tek vapur." dedi.

Tarihi tescilli Paşabahçe Vapuru, İtalya'nın liman şehri Taranto'da 1952 yılında Türkiye'nin siparişi üzerine yolcu gemisi olarak inşa edilmişti. 18 deniz mili hız yapabilen, boyu 73,84 metre, eni ise 12,98 metre olan vapur, İtalya'dan kendi motoru ile iki buçuk günde İstanbul'a gelmişti.

Daha önce Adalar ve Yalova hattında hizmet veren vapurun yine Adalar hattında seferler yapması planlanıyor.

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