Pasajda korkunç cinayet: 12 yaşındaki çocuk bıçaklanarak katledildi!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'de 12 yaşındaki çocuk, bir pasajda 5 yerinden bıçaklanarak katledildi. Cinayet Ahmet Minguzzi olayını hatırlattı. Titizlikle sürdürülen operasyonla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı Mersin Anamur ilçesi Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N. U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı. Ardından küçük çocuğu şaka amaçlı kovalayan U, Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu.

Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, Eyüp Can'ı zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda çeşitli yerlerinde 5 adet kesici alet yarası bulunduğu öğrenildi.

Olayın Ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri,

N.U'yu gözaltına aldı. Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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