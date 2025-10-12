Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya'yı evinde 4-0 mağlup eden Hollanda C Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

TARİHİ PERFORMANSA İMZA ATTI

Karşılaşmaya 1 gol, 2 asistlik performansıyla damga vuran Memphis Depay pasaport krizi yaşadığı sürecin ardından milli formayla rekorlar kırdı.

Depay Finlandiya karşısında skor katkısıyla Hollanda Milli Takımı tarihinin en çok gol atan (53) ve en çok asist yapan oyuncusu (35) oldu.

PASAPORTUNU KAYBETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, Brezilya'da Corinthians forması giyen yıldız oyuncu milli takım kampına pasaportunu kaybetmesi nedeniyle geç katılmıştı.