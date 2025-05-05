Pascal Nouma " Immobile'ye Yallah Spor"

Tivibu ekranlarında katıldığı programda açıklamalar yapan Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncusu gelecek sezon takımda kimlerin kalması ve kimlerin gitmesini istediğini söyledi.
"IMMOBILE'YE YALLAH SPOR"
Pascal Nouma'ya göre Beşiktaş'ta yeni sezonda kalması gereken oyuncular "Gedson Fernandez, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Necip Uysal, Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan"
Gitmesi istediği isimleri kendi tarzıyla açıklayan Nouma "Muci'yi salla gitsin, Immobile'ye Yallah Spor" diyerek izleyenleri güldürdü.