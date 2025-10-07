PASHA Holding, INMerge Innovation Summit 2025’i Bakü’de tamamladı

Zirvenin gündemi, Fintech ve Sorumlu Bankacılıktan Veri ve Yapay Zekâ, Endüstri 4.0, Telekomünikasyon, Pazarlama, E-Ticaret ve Yatırıma kadar sekiz ana sektörü kapsadı. Uluslararası düşünce liderleri arasında Ed Catmull (Pixar), Marc Randolph (Netflix), Zack Kass (eski OpenAI), Hal Gregersen (MIT) ve Tarun Khanna (Harvard) yer aldı. Bu isimler, bölgesel politika yapıcılar, girişimciler ve yatırımcılarla bir araya gelerek ekonomileri dönüştüren trendleri tartıştı.

Açılış töreninde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, son yirmi yılda ülkeye 344 milyar dolar yatırım çekildiğini ve bunun 210 milyar dolarının petrol dışı sektöre yönlendirildiğini vurguladı. PASHA Holding CEO’su Jalal Gasimov, INMerge’i “Orta Avrasya’nın önde gelen inovasyon forumu” olarak tanımladı ve etkinliğin yerel bir kurumsal buluşmadan bölgesel bir platforma dönüşümünü vurguladı.

Birinci gün, eğitim ve inovasyonun ulusal kalkınmadaki gücüne odaklandı. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, sektör liderleriyle birlikte hızlı değişen dünyada yaşam boyu öğrenme, girişimcilik ve merakın önemine dikkat çekti.

İkinci gün, Netflix Kurucu Ortağı Marc Randolph’un ustalık sınıfı ile başladı. Randolph, basit bir fikrin küresel bir başarı hikayesine dönüşümünü anlattı. Panellerde girişim sermayesinin geleceği, yapay zekânın yükselişi, pazarlama ve sosyal medyanın yerel pazarlardaki rolü ve verinin enerji sektörü üzerindeki etkisi gibi konular ele alındı.

Zirve, INBattle Startup Awards töreniyle sona erdi. Bölgeden 40 startup yarışmada yer aldı. Özbekistan’da geliştirilen Mulk Protocol, 30.000 ABD Doları tutarındaki büyük ödülü kazandı. Gayrimenkul ve işletme sahiplerinin varlıklarını Şeriat uyumlu şekilde tokenize etmelerini sağlayan platform, büyüyen girişimcilik ekosisteminin ruhunu yansıttı.

Bakü’deki ana etkinlik öncesinde INMerge 2025, Türkiye, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan’da düzenlenen yan etkinliklerle etki alanını genişletti. Bu etkinlikler, sınır ötesi iş birliğini güçlendirerek bölgesel inovasyon ekosistemini daha da sağlamlaştırdı.