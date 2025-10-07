PASHA Holding, INMerge Innovation Summit 2025’i Bakü’de tamamladı

Kaynak: Bülten
PASHA Holding, INMerge Innovation Summit 2025’i Bakü’de tamamladı

PASHA Holding tarafından düzenlenen INMerge Innovation Summit 2025, Bakü’de sona erdi. Etkinlik, Orta Avrasya genelinden 5.000’den fazla katılımcı, 150 konuşmacı, 100 startup ve 80’den fazla yatırım fonunu bir araya getirdi. İki gün boyunca bölgenin en büyük inovasyon forumu, küresel fikirlerin ve yerel yeteneklerin teknolojinin, iş dünyasının ve yatırımın geleceğini nasıl şekillendirdiğini ortaya koydu.

Zirvenin gündemi, Fintech ve Sorumlu Bankacılıktan Veri ve Yapay Zekâ, Endüstri 4.0, Telekomünikasyon, Pazarlama, E-Ticaret ve Yatırıma kadar sekiz ana sektörü kapsadı. Uluslararası düşünce liderleri arasında Ed Catmull (Pixar), Marc Randolph (Netflix), Zack Kass (eski OpenAI), Hal Gregersen (MIT) ve Tarun Khanna (Harvard) yer aldı. Bu isimler, bölgesel politika yapıcılar, girişimciler ve yatırımcılarla bir araya gelerek ekonomileri dönüştüren trendleri tartıştı.

img-0916.jpg

Açılış töreninde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, son yirmi yılda ülkeye 344 milyar dolar yatırım çekildiğini ve bunun 210 milyar dolarının petrol dışı sektöre yönlendirildiğini vurguladı. PASHA Holding CEO’su Jalal Gasimov, INMerge’i “Orta Avrasya’nın önde gelen inovasyon forumu” olarak tanımladı ve etkinliğin yerel bir kurumsal buluşmadan bölgesel bir platforma dönüşümünü vurguladı.

img-0918.jpg

Birinci gün, eğitim ve inovasyonun ulusal kalkınmadaki gücüne odaklandı. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, sektör liderleriyle birlikte hızlı değişen dünyada yaşam boyu öğrenme, girişimcilik ve merakın önemine dikkat çekti.

img-0958.jpg

İkinci gün, Netflix Kurucu Ortağı Marc Randolph’un ustalık sınıfı ile başladı. Randolph, basit bir fikrin küresel bir başarı hikayesine dönüşümünü anlattı. Panellerde girişim sermayesinin geleceği, yapay zekânın yükselişi, pazarlama ve sosyal medyanın yerel pazarlardaki rolü ve verinin enerji sektörü üzerindeki etkisi gibi konular ele alındı.

img-0963.jpg

Zirve, INBattle Startup Awards töreniyle sona erdi. Bölgeden 40 startup yarışmada yer aldı. Özbekistan’da geliştirilen Mulk Protocol, 30.000 ABD Doları tutarındaki büyük ödülü kazandı. Gayrimenkul ve işletme sahiplerinin varlıklarını Şeriat uyumlu şekilde tokenize etmelerini sağlayan platform, büyüyen girişimcilik ekosisteminin ruhunu yansıttı.

img-0966.jpg

Bakü’deki ana etkinlik öncesinde INMerge 2025, Türkiye, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan’da düzenlenen yan etkinliklerle etki alanını genişletti. Bu etkinlikler, sınır ötesi iş birliğini güçlendirerek bölgesel inovasyon ekosistemini daha da sağlamlaştırdı.

Son Haberler
Siyasi parti lideri hakkında mahkemeden yeni karar!
Siyasi parti lideri hakkında mahkemeden yeni karar!
Edirne’de baca yangını korkuttu: Hızlı müdahale felaketi önledi!
Edirne’de baca yangını korkuttu: Hızlı müdahale felaketi önledi!
Hamas'tan Trump'a ateşkes yanıtı!
Hamas'tan Trump'a ateşkes yanıtı!
Chelsea, Liverpool'u böyle devirdi: Gerçek bir takım çalışması!
Chelsea, Liverpool'u böyle devirdi: Gerçek bir takım çalışması!
Bakanlıktan çocuklara akla ziyan 'böcek yarışması'
Bakanlıktan çocuklara akla ziyan 'böcek yarışması'