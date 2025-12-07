Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin savaş uçaklarının Japon savaş uçaklarına radar kilidi attığını öne sürdü. Shinjiro, “Bu radar yönlendirmeleri uçuş güvenliği için gerekli olanın ötesine geçti” dedi. Japonya, Cumartesi günü yaşanan olay nedeniyle Çin’e resmi protesto iletildiğini duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile Tokyo’da görüşen Koizumi, Japonya’nın bölgesel barış ve istikrarı korumak için Çin’e karşı “kararlı ve soğukkanlı” şekilde hareket edeceğini söyledi.

Çin Donanması Sözcüsü Albay Wang Xuemeng ise Japonya'nın iddialarını reddederek Tokyo'yu tatbikatlara engel olmakla suçladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA SICAK NOKTA: TAYVAN

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesinin ardından Tokyo ile Pekin arasında yaşanan diplomatik kriz büyüdü.

Çin hükümetinin Japonya'nın Tayvan'a 108 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na füze konuşlandırma planına sert tepki göstermesi de pek işe yaramadı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, geçtiğimiz haftalarda Tip 03 Chu-SAM sisteminin Yonaguni adasına konuşlandırılacağını doğrulamıştı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 7 Kasım'da Japonya Ulusal Meclisi'nde yapılan bir oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin Japonya'nın "varlığına yönelik tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmişti. Japonya yasalarının "ülkenin varlığına yönelik tehdit" durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Takaichi'ye sözlerini geri alma çağrısında bulunan Çin yönetimi, Japonya'nın Tayvan meselesine muhtemel bir askeri müdahalesinin güç ile karşılık bulacağı uyarısını yapmıştı. Çin, gelişmelerin ardından Japonya'ya seyahat ya da eğitim amacıyla gitmeyi düşünen vatandaşlarına kararlarını gözden geçirme uyarısında bulunmuştu. Ayrıca Çin'in, Japonya'dan yapılan deniz ürünleri ithalatını askıya alma kararı aldığı ve bunu resmi kanallar aracılığıyla Tokyo yönetimine ilettiği kamuoyuna yansımıştı.

ÇİN'DEN JAPONYA'YA SEYAHAT UYARISI

Tayvan kaynaklı gerilimin artmasıyla birlikte Pekin yönetimi, vatandaşlarına Japonya’ya seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Çin ayrıca, Fukushima nükleer santralinden arıtılmış suyun denize bırakılmasının ardından durdurduğu Japon deniz ürünleri ithalatını yeniden başlatma planlarını askıya aldı. Çin, demokratik şekilde yönetilen Tayvan üzerinde hak iddia ederken, Tayvan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Tayvan, Japonya’nın en batıdaki adası Yonaguni’ye yalnızca 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Japonya, Okinawa’da savaş gemileri, askeri uçaklar ve binlerce ABD Deniz Piyadesi’nin bulunduğu en büyük ABD denizaşırı askeri varlığına ev sahipliği yapıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Tokyo’daki ABD Büyükelçiliği, Japonya’nın radar iddialarıyla ilgili henüz yorum yapmadı.