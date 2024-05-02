Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini

Kudüs'teki Hristiyanlar, Paskalya bayramı öncesi toplandı.
Kutsal Perşembe nedeniyle Kutsal Kabir Kilisesi'nde ayin düzenledi.
Ayine katılanlar ilahiler okudu, mum yakıp dua ettiler.
Öte yandan Kutsal Perşembe gününde Hz. İsa’nın havarileri ile son akşam yemeğini yediğine inanılıyor.
Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ayini yönetti.
PASKALYA BAYRAMI NEDİR?
Paskalya Bayramı tüm Hristiyanlar tarafından kutlanan çok önemli bir gündür.
Paskalya'da Hz. İsa'nın yeniden dirilişi kutlanır.
Paskalya farklı dönemlerde de kutlanır. Paskalya, genellikle mart ile nisan sonuna kadar olan dönemi içeriyor.