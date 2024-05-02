Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini

Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini
Kaynak: AA
Kudüs’te Hristiyanlar Paskalya bayramı öncesi Kutsal Perşembe ayini için bir araya geldi.
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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 1

Kudüs'teki Hristiyanlar, Paskalya bayramı öncesi toplandı.

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 2

Kutsal Perşembe nedeniyle Kutsal Kabir Kilisesi'nde ayin düzenledi.

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 3

Ayine katılanlar ilahiler okudu, mum yakıp dua ettiler.

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 4

Öte yandan Kutsal Perşembe gününde Hz. İsa’nın havarileri ile son akşam yemeğini yediğine inanılıyor.

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 5

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ayini yönetti.

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 6

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 7

Paskalya Bayramı tüm Hristiyanlar tarafından kutlanan çok önemli bir gündür.

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 8

Paskalya'da Hz. İsa'nın yeniden dirilişi kutlanır.

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Paskalya Bayramı nedir? Kudüs’te kutsal perşembe ayini 9

Paskalya farklı dönemlerde de kutlanır. Paskalya, genellikle mart ile nisan sonuna kadar olan dönemi içeriyor.

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