Password'da Uğur Aslan rüzgarı! Oyuncak arabayla gelip Enis Arıkan'a meydan okudu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Password'da Uğur Aslan rüzgarı! Oyuncak arabayla gelip Enis Arıkan'a meydan okudu

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Password, ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın konuk olduğu bölümüyle eğlence ve rekabeti harmanladı. Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programda Aslan, renkli kişiliğiyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Ünlü oyuncu Uğur Aslan yarışma programı Password'a konuk oldu. Ünlü isim renkli kişiliğiyle izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Stüdyoya oyuncak bir arabayla gelen Aslan, henüz yarışma başlamadan Enis Arıkan'a meydan okudu. Arabayı Arıkan'a uzatan ünlü oyuncunun, "Ben yarışırken sen bununla oynarsın" çıkışı ve ikilinin esprili restleşmesiyle kahkahalarda havada uçuştu.

TÜRKÜLERİYLE KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Başarılı oyuncu, "Gelir misin Benimle" ve "Loli" isimli Karadeniz türküleriyle kulakların pasını sildi. Aslan'ın türkü performansı izleyicilerden büyük alkış alırken sosyal medyada da en çok izlenen videolar arasına girdi.

Tatlı restleşmeyi Enis Arıkan ve yarışmacısı Dilvin Şatana'nın kazandığı Password, yaz boyunca yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında olmaya devam edecek.

Password'da Uğur Aslan rüzgarı! Oyuncak arabayla gelip Enis Arıkan'a meydan okudu

Password'da Uğur Aslan rüzgarı! Oyuncak arabayla gelip Enis Arıkan'a meydan okudu

Password'da Uğur Aslan rüzgarı! Oyuncak arabayla gelip Enis Arıkan'a meydan okudu

Password'da Uğur Aslan rüzgarı! Oyuncak arabayla gelip Enis Arıkan'a meydan okudu

Password'da Uğur Aslan rüzgarı! Oyuncak arabayla gelip Enis Arıkan'a meydan okudu

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