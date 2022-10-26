Pasta ustalarının sakladığı sırrı bulduk! Kekleri bu yöntemle yaparsanız tepsiden taşacak kadar kabarıyor

Dumanı üstünde tüten bir kek, çayın veya kahvenin yanında şahane gider. Tam kıvamında lezzetli bir kek yapmak için sizlere hazırladığımız birkaç tüyo sayesinde ev ortamında pastaneden alınmış gibi kek hazırlayabilirsiniz. Gelin, bu püf noktalara birlikte bakalım...

1. MALZEMELERİN ODA SICAKLIĞINDA OLMASI

Kek yapımında kullanılan tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Tarifte geçen süt, yumurta, tereyağı gibi malzemeleri, kek yapmadan önce buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletmek önem taşıyor. Yine de bazı tariflerde soğuk malzeme kullanılabileceğine dikkat etmekte fayda var.

2. KURU MALZEMELERİ ELEMEK

Un başta olmak üzere kakao, kabartma tozu, vanilya tozu, tarçın veya tarifte geçen herhangi bir toz formundaki ürünleri elemek gerekiyor. Bu işlem, topaklanmayı önleyerek malzemenin daha iyi karışmasını ve kekin eşit biçimde kabarmasını sağlıyor.

3. ACELE ETMEMEK

Kek yapımında yapılan yanlışlardan biri, aceleci davranmak. Kek hamurunun temelini oluşturan yağ, şeker ve yumurtayı çırpılma işlemi; bir müddet uzun sürmeli. Karışımın, krema hâlini alana dek çırpılması gerekiyor.

4. SPATULADAN YARDIM ALMAK

Krema formuna ulaşan şeker, yumurta ve yağın ardından eklenen kuru malzemelerden sonra tekrar mikser kullanılmaması gerekiyor. Bir spatula ile hamuru, aşağıdan yukarıya doğru topaklanmalar ve hava kabarcıkları kaybolana kadar yavaşça karıştırmalısınız.

5. RAF ÖMRÜNE DİKKAT

Tarifi uyguladınız ve püf noktalara dikkat ettiniz ama kekiniz yine istediğiniz gibi olmamış olabilir. Mutfakta kullanılan malzemelerin son tüketim tarihlerini kontrol etmek gerekiyor. Zamanı geçmiş tek malzeme bile kekinizin istediğiniz forma ulaşmamasına neden oluyor.

6. DİĞER NOKTALAR

Pişirme işleminden önce fırının önceden ısıtılmış olması gerekir. Kek her zaman sabit bir sıcaklıkta pişirilir ve ideal sıcaklık 180°C olmalıdır. Kek pişerken ilk yirmi dakika fırının kapağı açılmaz. Eğer açarsanız kabaran kekin sönmesine neden olabilirsiniz. Son olarak seçeceğiniz kalıbın boyutunun malzemelerin oranına göre olması gerekir.