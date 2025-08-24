Pastacılar Odası başkanı 2 can alıp intihar etti

Antalya Kepez’de önceki gece saat 22.00 civarında, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye ait dükkânda çalışan Elif Kılıç (32), işyerine gelen eski sözlüsü Hasan Fırat (30) ile masada oturup sohbet etmeye başladı.
Yaklaşık 1 yıl evvel ayrıldığı öğrenilen ikili arasında kısa süre sonra münakaşa çıktı.
İddiaya göre; tartışma sırasında tarafların sesi yükselince işletme sahibi Kerim Üre (54) masaya geldi.
Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü çekişme yaşandı.
Dakikalar içinde gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.
Çıkan arbede sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı silahla Hasan Fırat’a ateş etti.
Fırat yere yığılırken, araya girmeye çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu.
Kerim Üre de olay mahallinden uzaklaştı.
Olay yerine ulaşan ekiplerce hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, kurtarılamadı.
Elif Kılıç’a 1, Hasan Fırat’a ise 8 mermi isabet ettiği tespit edildi.
Kerim Üre için yakalama girişimi başlatıldı.
Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta park durumundaki araçta Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş şekilde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobilin içinde tabanca da bulundu.
İlk değerlendirmelere göre Üre’nin kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği öngörüldü.