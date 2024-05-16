Pastane usulü açma poğaça yapmanın sırrı! 1 hafta bile geçse bayatlamıyor

Açma poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Pastane usulü açma poğaça yapmanın sırrı ise bayatlamamasıdır. Evde yapılan açma poğaçalar genellikle birkaç saat içinde bayatlayabilirken, pastanelerdeki gibi uzun süre tazeliğini koruyabilen açma poğaçalar yapmak mümkün. İşte bu sırrın detayları...



Pastane Usulü Açma Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak)

1 paket kuru veya yaş maya

2 yemek kaşığı şeker

1-2 tatlı kaşığı tuz

Alabildiği kadar un (6-7 bardak kadar)

Araları için yumuşamış tereyağı veya margarini

Pastane Usulü Açma Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, su, maya ve şeker yoğurma kabına alınıp iyice karıştırılır. Üzerine tuz ve sıvı yağ eklenerek tekrar karıştırılır. En son un ilavesiyle birlikte hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğrulur. Üzeri kapatılarak 1 saat mayalanmaya bırakılır. Mayalanıp kabaran hamurdan avuç içi kadar bezeler alınıp yuvarlanır. Hamur bitene kadar işleme devam edilir. (Ben tam 19 beze elde ettim) Bu bezelerin üzerine 1 çay kaşığı dolusu yumuşamış tereyağı veya margarin konulur (resim örneğindeki gibi) Birinci yağlanmış bezeden başlanarak hamur elle iyice açtırılıp ikiye katlanır. Ve resimdeki gibi aşağıdan yukarıya doğru sarılıp rulo haline getirilir. Bütün bezelere aynı işlem uygulandıktan sonra ilk yapılan rulo alınıp iki ucundan ters taraflara bükülerek uzatılır ve bir düğüm atılır. Hamurların hepsine şekil verildikten sonra 15 dk tepside mayalandırılır. Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dk kadar üzerleri kızarıncaya dek pişirilir. Fırından çıkarılan açmaların üzerine 3-5 dk kadar temiz bez örtülür ve sıcak sıcak servis edilir. Kesinlikle tel tel ayrılan yumuşacık açmalarınız olucaktır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun

Kaynaklar: nefisyemektarifleri.com, youtube.com