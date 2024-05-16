Pastane usulü açma poğaça yapmanın sırrı! 1 hafta bile geçse bayatlamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Pastane usulü açma poğaça yapmanın sırrı! 1 hafta bile geçse bayatlamıyor
Tüm bu detaylara dikkat ederek pastane usulü açma poğaça yapabilir ve tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz

Açma poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Pastane usulü açma poğaça yapmanın sırrı ise bayatlamamasıdır. Evde yapılan açma poğaçalar genellikle birkaç saat içinde bayatlayabilirken, pastanelerdeki gibi uzun süre tazeliğini koruyabilen açma poğaçalar yapmak mümkün. İşte bu sırrın detayları...

Pastane Usulü Açma Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1 paket kuru veya yaş maya
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1-2 tatlı kaşığı tuz
  • Alabildiği kadar un (6-7 bardak kadar)
  • Araları için yumuşamış tereyağı veya margarini

maxresdefault-002.jpg

Pastane Usulü Açma Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Süt, su, maya ve şeker yoğurma kabına alınıp iyice karıştırılır.
  2. Üzerine tuz ve sıvı yağ eklenerek tekrar karıştırılır.
  3. En son un ilavesiyle birlikte hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğrulur.
  4. Üzeri kapatılarak 1 saat mayalanmaya bırakılır.
  5. Mayalanıp kabaran hamurdan avuç içi kadar bezeler alınıp yuvarlanır.
  6. Hamur bitene kadar işleme devam edilir. (Ben tam 19 beze elde ettim)
  7. Bu bezelerin üzerine 1 çay kaşığı dolusu yumuşamış tereyağı veya margarin konulur (resim örneğindeki gibi)
  8. Birinci yağlanmış bezeden başlanarak hamur elle iyice açtırılıp ikiye katlanır. Ve resimdeki gibi aşağıdan yukarıya doğru sarılıp rulo haline getirilir.
  9. Bütün bezelere aynı işlem uygulandıktan sonra ilk yapılan rulo alınıp iki ucundan ters taraflara bükülerek uzatılır ve bir düğüm atılır.
  10. Hamurların hepsine şekil verildikten sonra 15 dk tepside mayalandırılır.
  11. Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dk kadar üzerleri kızarıncaya dek pişirilir.
  12. Fırından çıkarılan açmaların üzerine 3-5 dk kadar temiz bez örtülür ve sıcak sıcak servis edilir. Kesinlikle tel tel ayrılan yumuşacık açmalarınız olucaktır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun

Kaynaklar: nefisyemektarifleri.com, youtube.com

İlgili Haberler
Akın akın İstanbul'dan göç alan Konya ilçesi belli oldu! İlçe nüfusu katlandı
Akın akın İstanbul'dan göç alan Konya ilçesi belli oldu! İlçe nüfusu katlandı
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
İzmir'in en ünlü lezzeti; İzmir köfteye lezzet katan tüyo! Böyle pişirilmeliymiş
İzmir'in en ünlü lezzeti; İzmir köfteye lezzet katan tüyo! Böyle pişirilmeliymiş
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Bamya böyle temizlenirse hem daha kolay temizleniyor hem de lezzeti katlanıyor
Bamya böyle temizlenirse hem daha kolay temizleniyor hem de lezzeti katlanıyor
Patates salatasını lezzetlendiren tüyo! Kaseye 1 kaşık eklemek yeterli oluyormuş
Patates salatasını lezzetlendiren tüyo! Kaseye 1 kaşık eklemek yeterli oluyormuş
Tarhana çorbası topaklanıyor mu? Çorbayı böyle pişirirseniz asla topaklanmıyor
Tarhana çorbası topaklanıyor mu? Çorbayı böyle pişirirseniz asla topaklanmıyor
Uzun ömürlü kan grupları belli oldu. Diğer kan gruplarından çok daha sağlıklı oluyorlar
Uzun ömürlü kan grupları belli oldu. Diğer kan gruplarından çok daha sağlıklı oluyorlar
Kendi baklavanızı kendiniz evde yapabilirsiniz; İşte bayramlık baklavanın hazırlanışı
Kendi baklavanızı kendiniz evde yapabilirsiniz; İşte bayramlık baklavanın hazırlanışı
Eve örümcek sokmamak için bilmeniz gereken tüyo! Evde asla yuva yapamayacaklar
Eve örümcek sokmamak için bilmeniz gereken tüyo! Evde asla yuva yapamayacaklar
Son Haberler
Bağımlı ve taraflı yargı Yazarlar
Bağımlı ve taraflı yargı
Kaptan tecrübesiz vapurun pusulası bozuktu… Yazarlar
Kaptan tecrübesiz vapurun pusulası bozuktu…
Etki Ajanı Yazarlar
Etki Ajanı
Kamu istihdamı sorunu Yazarlar
Kamu istihdamı sorunu
Sosyal medya ve örtülü operasyonlar Yazarlar
Sosyal medya ve örtülü operasyonlar
Bütçe popülizm vesayeti altındadır Yazarlar
Bütçe popülizm vesayeti altındadır
‘Sol’a diyorsun da niye ‘ülkücüler’e demiyorsun?! Yazarlar
‘Sol’a diyorsun da niye ‘ülkücüler’e demiyorsun?!