Pastanede tartıştığı kişiyi bıçakladı

Kaynak: DHA
Pastanede tartıştığı kişiyi bıçakladı

Aydın’da bir pastanede çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Bıçakla yaralayan şüphelinin 18 yıl önce komşusunu öldürdüğü öğrenildi.

İşletme içerisinde U.İ. ile Derya T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Derya T., U.İ’yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.İ., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli Derya T.'yi, kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan Derya T. emniyete götürüldü. Şüphelinin kimlik sorgusunda, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Derya T.'nin 2007 yılında Köşk ilçesinde, tartıştığı komşusu emekli makam şoförü Hüseyin Ballı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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