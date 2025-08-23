Pastanedeki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Oda Başkanı dehşet saçmıştı

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen eski nişanlısı Hasan Fırat ile masada oturup, sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenilen ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışma sırasında tarafların sesi yükselince iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan Üre ile Hasan Fırat arasında da tartışma çıktı.

ARAYA GİREN KADIN DA VURULDU

Çıkan arbede de Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat yere yığılırken, araya girmeye çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu. Kerim Üre olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Kılıç ve Fırat, kurtarılamadı. Elif Kılıç'a 1, Hasan Fırat'a ise 8 kurşun isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kerim Üre'nin yakalanması için polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak'ta park halindeki aracı fark eden ekipler, kontrol için yaklaştı. İncelemede; Kerim Üre'nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde tabanca da ele geçirildi. Üre'nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi. Elif Kılıç, Hasan Fırat ve Kerim Üre'nin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

ÖNCE HAVAYA SIKTI, ARDINDAN VURDU

Soruşturmanın sürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; arbede sırasında Hasan Fırat'ın Kerim Üre'ye yumruk attığı, Üre'nin belindeki tabancayı çıkarıp, önce havaya, ardından Hasan Fırat'a doğru ateş ettiği görüldü. Bu sırada araya girmeye çalışan Elif Kılıç'ın da kurşunların hedefi olduğu anlar, kamerada yer aldı. Hasan Fırat'ın olayın ardından yerde hareketsiz kaldığı, Elif Kılıç'a ise çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı görüldü.