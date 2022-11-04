Pastanenin soğuk odasında kilitli kalan çalışan donarak hayatını kaybetti

Independent Türkçe'nin ABC7'den aktardığı habere göre; hayatını kaybeden çalışan, perşembe sabahı saat 08:45 sıralarında meslektaşları tarafından bulundu.
İnceleme sonucunda, 33 yaşındaki çalışanın sabah 03:00 sıralarında dondurucuya girdikten sonra yanlışlıkla içerde kilitli kaldığı tespit edildi.
Polis, soruşturmanın hâlâ sürdüğünü belirtti.
The New York Daily News, ismi açıklanmayan çalışanın bulunmadan yaklaşık 5 saat önce temizlik yapmak için dondurucuya girdiğini aktardı.
İşçinin ölümünün ardından pastane, emniyet şeridiyle kapatıldı.
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