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Pastanenin soğuk odasında kilitli kalan çalışan donarak hayatını kaybetti

ABD'de New York'un Brooklyn bölgesindeki bir unlu mamul üretim tesisinin soğuk odasında kilitli kalan çalışan hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:55
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Pastanenin soğuk odasında kilitli kalan çalışan donarak hayatını kaybetti

Pastanenin soğuk odasında kilitli kalan çalışan donarak hayatını kaybetti
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Independent Türkçe'nin ABC7'den aktardığı habere göre; hayatını kaybeden çalışan, perşembe sabahı saat 08:45 sıralarında meslektaşları tarafından bulundu.

İnceleme sonucunda, 33 yaşındaki çalışanın sabah 03:00 sıralarında dondurucuya girdikten sonra yanlışlıkla içerde kilitli kaldığı tespit edildi. 

Polis, soruşturmanın hâlâ sürdüğünü belirtti.

The New York Daily News, ismi açıklanmayan çalışanın bulunmadan yaklaşık 5 saat önce temizlik yapmak için dondurucuya girdiğini aktardı.

İşçinin ölümünün ardından pastane, emniyet şeridiyle kapatıldı. 

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