Pastel, yenileyici cilt bakım serumu Glassy Glow’un faydalarını verilerle kanıtladı

Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelen serumlar, sadece genç kalmak ya da cilt tonunu eşitlemek için değil, soğuk havalarda ve makyaj öncesinde cildi derinden beslemek isteyenlerin de tercihi oluyor. Türkiye’nin kozmetik markası Pastel ise günlük cilt bakımı ve makyaj rutinini birleştirdiği Glassy Glow yenileyici cilt bakım serumu ile taze, aydınlık ve sağlıklı görünen bir cildi mümkün kılıyor. Ultra ince sedefler içeren ipeksi ve hafif yapısıyla aydınlık ve canlı bir görünüm sağlayan serumuyla cildin nemini artırıyor.

GÜÇLÜ IÇERIĞI ILE CILDI ONARARAK TAZELIYOR

“Anında Yenilen, Anında Işılda” mottosuyla cam gibi bir cilt yaratmak için harekete geçen Pastel, Glassy Glow serumuyla kullanıcılarına birçok faydayı birilikte sunuyor. Serum, hyalüronik asit içeriği ile cildin nemini artırırken nonapeptid-1 aktif kompleks içeriği sayesinde de göz altı dahil, tüm ciltteki yorgunluk görünümünü azaltıyor. Böylece cilde parlak bir görünüm kazandırıyor. Düzenli kullanıldığı takdirde cilt görünümünü iyileştirirken cildi onararak yenilenmesine yardımcı oluyor.

KULLANICILARIN %92’SI BU FAYDALARI DOĞRULADI

Yerli kozmetik markası Pastel’in makyaj ve cilt bakımını bir araya getirdiği ‘makeuptoskincare' ailesinin bir üyesi olarak öne çıkan Glassy Glow aydınlatıcı serum, içeriğindeki etkili bileşenlerle cildi derinlemesine nemlendiriyor. Makyajlı ya da makyajsız fark etmeksizin her durumda kullanılabilen Glassy Glow, doğal bir ışıltı sunuyor. Cilt bakımını herkes için zahmetsiz bir deneyime dönüştürüyor. Öyle ki bağımsız bir kurum tarafından 28 gün boyunca, serumu kullanan 25 gönüllü kadın üzerinde test edilen serumlara dair elde edilen çıktılar da bu bulguları doğruluyor.

Bu kapsamda Glassy Glow kullanıcılarının %92’si, serumun ciltte iyileşme ve yenileme sağladığını klinik testlerle onayladı. Katılımcıların %84'üne göre ilk kullanım sonrasında ciltleri anında doğal ve ışıltılı bir görünüme kavuştu ve nemlenerek tazelendi. %84'üne göre ise 4 hafta sonunda cildin doğal parlaklığı ve nem yoğunluğu arttı. Böylece cilt taze görünüme kavuştu. Pastel bu sayede, hem bakım yapıp hem de etkileyici bir görünüme ulaşmak isteyen kullanıcıları için serumunun faydalarını verilerle ortaya koydu.