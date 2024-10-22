Pastel’in Plump-up outdoor kampanyası başladı

Yerli kozmetik markası kendini olduğu gibi hissetmek isteyen kadınların hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Ülkemizde “ilk” niteliği taşıyan dolgunlaştırıcı dudak parlatıcısı Plump-up’a 4 yeni renk seçeneği daha ekleyen Pastel, relansmanı için 30 Eylül’de outdoor kampanyasını başlattı. Kadınların özgüven ve kendini ifade etme duygusunu “kendini severek ve kendini olduğu gibi kabullenerek’’ güçlendirmeyi amaçlayan kampanyada, outdoor reklamlardan dijital kanallardaki video ve görsellere kadar geniş çaplı çalışmalar gerçekleştiriyor. Sosyal medya ve influencer pazarlamasıyla desteklediği kampanyasıyla Pastel, her yerde kendi gibi olabilen kadınlara, güzelliğin farklı şekillerde tanımlanabileceğine dair ilham olmayı hedefliyor.

“HANGI PERSONAYA SAHIP OLURSAN OL, PLUMP-UP ILE TAMAMLAN’’

İletişim çalışmalarını ekim ayı boyunca sürdüreceklerini belirten Pastel CMO’su Jenia Pinto, kampanyalarına dair, “‘Her şeye sahip dudaklar’ mottosuyla ürettiğimiz yeni dolgunlaştırıcı parlatıcımızın relansmanı için düzenlediğimiz kampanyamızla, kadınların tüm personalarını içselleştirmelerinin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Her kadının kendini cesurca, kendinden emin ve rahat kabullenmesi için yeni bir ışık yakarken, 'Hangi personaya sahip olursan ol, Plump-up ile tamamlan’ demek istiyoruz. Ürünün özel formülü sayesinde, tüm kadınların daha dolgun, pürüzsüz ve göz alıcı dudaklara sahip olmasını sağlıyoruz. . İç dünyalarını özel formülasyonumuz ve renklerimizle dudaklara taşıyoruz. Bu misyonumuzu reklam filmimizle de bir hikayeye dönüştürdük” açıklamasında bulunurken, ürünleri hakkındaki detayları da paylaştı.

Buna göre Pastel’in dudak parlatıcısının yeni 4 renk seçeneğiyle beraber toplam 12 rengi bulunuyor. Mentol ve baharatlı bileşenlerin yer aldığı özel formülü ile dudakları anında dolgunlaştırıyor. Hyalüronik asit ve aloe vera sayesinde de yoğun nem vererek kuruluğun önüne geçiyor. Dudak parlatıcılarının etkisini deneysel bir çalışmayla ortaya koyan yerli kozmetik markasının araştırmasına katılan kullanıcıların %84’ü, Plump-up ile dudaklarını daha nemli hale geldiğini doğruluyor. %88’i dudaklarının daha dolgun göründüğünü teyit ederken, %76’sı ise bu görünüme anında kavuştuklarını bildiriyor.

PASTEL, KADINLAR IÇIN MAKYAJ MALZEMESINDEKI ÖNEMLI KRITERLERI SIRALADI

Bir içeriğin cilt dostu olmasının yanı sıra nemlendirici ya da dolgunlaştırıcı etkiler barındırmasının kadınlar için önemli kriterler arasında yer aldığını belirten Jenia Pinto, kadınların makyaj malzemesi alırken aradığı özellikleri şu şekilde sıraladı:

“Kadınlar için bir makyaj malzemesinin kalitesi, kullanım kolaylığı ve kalıcığı çok önemli. Öte yandan malzemenin cilt tipine uygunluğu, renk çeşitliliği ve doğal bir görünüm yaratması da kullanıcıların seçimlerini doğrudan etkiliyor. Biz de tıpkı tüm ürün yelpazemizde olduğu gibi dolgunlaştırıcı dudak parlatıcımız Plump-up ile müşterilerimizin hem konfor hem de estetik kaygılarını gideriyoruz.”

“KADINLARIN HEM ESTETIK HEM DE ETIK IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAYI HEDEFLIYORUZ”

İnovasyonu odaklarına alan bir yaklaşımla ürünlerini sürekli olarak geliştirerek yılda 3 ila 4 kez relansman yaptıklarının altını çizen Pastel CMO’su Jenia Pinto, “Yakın gelecekte de kadınların günlük hayatlarını kolaylaştıracak ürünler üretmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, doğal ve hafif formüllere sahip, çok amaçlı makyaj ürünleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm ürünlerimizde cilt bakımını da göz önünde bulundurarak yenilikçi çözümler sunmak ve farklı cilt tiplerine uygun özel seriler oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler üzerinde de çalışarak, kadınların hem estetik hem de etik ihtiyaçlarına dokunmayı hedefliyoruz.”