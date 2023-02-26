Patates göz ağrısına iyi gelir mi?

Göz ağrısına ne iyi gelir? Sorusu her daim sorulmuştur. İşte ayrıntılar…

Göz banyosu uygulaması: Kişide gelişen göz ağrısının nedeni yabancı bir cisim veya kimyasal ile temas edilmesi ise göz banyosu yöntemine başvurulur. Burada tahrişe neden olan maddenin gözden uzaklaştırılması için su veya serum çözeltisiyle gözlere banyo yaptırılması söz konusudur.

Gözlük kullanımı: Özellikle lens kullanan kişilerde oluşan göz ağrısında korneaların dinlenmesinin desteklenmesi için gözlük kullanımına başvurulur.

Evde yapılabilen bakım: Gözlerin dinlenmesini sağlamak, göz ağrısının giderilmesindeki en önemli uygulamalardandır. Dolayısıyla ekran kullanımının azaltılması ve belirli aralıklarla gözlerin dinlendirilmesi mühimdir.

Sıcak kompres yapmak: Gözünde arpacık veya blefarit olan kişilere uzmanlar tarafından sıcak kompres uygulaması yapmaları önerilir. Bu süreçte ılık ve nemli havlular göze konularak tıkanmış yağ bezlerinin temizlenmesi desteklenir.

GÖZ AĞRISININ TEDAVİSİNDE BAŞVURULAN YÖNTEMLER

Göz ağrısının tedavisinde uzmanlar tarafından kişiye yaşam alışkanlıklarına yönelik öneriler sunulabilir. Bununla birlikte göz ağrısı tedavisinde ilaçlar, göz damlaları veya cerrahi müdahaleler de rol oynayabilir. Dolayısıyla göz ağrısının iyileştirilmesi amacıyla başvurulabilen tıbbi yöntemler:

Antibiyotik ilaç kullanımı: Tablet veya damla formundaki antibiyotikler ile göz ağrısına neden olan bazı durumlar tedavi edilebilir. Bu yöntem ile kornea sıyrıkları, konjonktivit ve çeşitli göz enfeksiyonları iyileştirilebilir.

Göz damlası kullanımı: Özellikle glokom problemi yaşayan kişilerde göz basıncının azaltılması için ilaçlı göz damlalarına başvurulabilir.

Antihistaminik kullanımı: Oral ilaçlar veya göz damlaları ile göz alerjisine bağlı olarak gelişen ağrı hissi hafifletilebilir.

Ağrı kesici ilaç kullanımı: Günlük yaşamı engelleyen göz ağrılarının hafifletilmesi amacıyla bu ağrıya neden olan faktör saptanana kadar uzmanlar tarafından kişiye ağrı kesici ilaçlar verilebilir.

Cerrahi müdahale: Kişinin göz ağrısının nedeni göze kaçan yabancı bir cisim veya gözde oluşan yaralanmalar ise bu durumda cerrahi operasyonlara başvurulabilir. Bu süreçte ameliyat ile gözdeki hasarın onarılması amaçlanır.

GÖZ AĞRISI İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bir kişi gözünün yüzeyinde veya iç kısmında ağrı hissi yaşadığı zaman bu ağrıyı hafifletmek amacıyla "Göz ağrısına ne iyi gelir bitkisel çözüm?" sorusuna yanıt arayabilir. Ancak göz ağrısının iyileştirilmesi amacıyla ilk olarak bir göz doktoruna danışılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Nitekim göz ağrısı farklı hastalıklar ile de ilişkili olabilir. Bu doğrultuda ilk olarak uzman doktor tarafından göz ağrısının nedeni belirlenmeli ve bu ağrıyı geçirecek olan tedavi planı oluşturulmalıdır.

Uzman doktor tarafından da uygun görüldüğü takdirde gözde kaşıntı veya ağrı hissi oluştuğu zaman yeşil çay ile temizleme yapılması mümkündür.Aloe vera, göz ağrısı ile kaşıntı tedavisinde başvurulabilen antioksidan içerikli bitkilerdendir. Aloe vera ile göz tedavisinin desteklenmesi mümkündür. Bir miktar aloe veranın suyla karıştırılarak pamuk yardımıyla gözün dış kısmına sürülmesi uygun görülür.Gül suyu ile düzenli olarak gözün dış kısmı ile göz çevresine masaj yapılmasının göz ağrısını hafifletebildiği bilinir.

Kişinin ekran kullanımını azaltması ve ağrı hissi oluştuğu zaman sıcak kompres yöntemine başvurması mümkündür.Gözler herhangi bir yabancı cisim veya sert kimyasal ile temas ettiği takdirde bol su ile yıkanmalıdır.

PATATES GÖZE İYİ GELİR Mİ?

Patates dilimlerinin iyice temizlenerek göz kapağına konulmasının gözdeki kaşıntı ve ağrı hissini hafifletmede rol oynadığı söylenir. Dolayısıyla "Patates göze iyi gelir mi?" sorusu temelde "evet" olarak yanıtlanabilir. Ancak göze patates koymak kimi durumlarda ağrının hafifletilmesi için yeterli olmaz. Bu nedenle göz ağrısı yaşayan bir kişi patates ile bakım yapma uygulamasını tıbbi tedaviye ek olarak tercih etmeli.