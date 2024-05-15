Patates salatasını lezzetlendiren tüyo! Kaseye 1 kaşık eklemek yeterli oluyormuş

Patates salatası yaparken lezzetlendirici bir tüyo paylaşmak istiyorum: elma sirkesi! Salatanın üzerine eklemek için sadece 1 kaşık elma sirkesi kullanmanız yeterli olacaktır. Elma sirkesi, salatanın lezzetini arttırırken aynı zamanda ferahlatıcı bir tat da katar. Ayrıca elma sirkesi, sindirimi kolaylaştırıcı özelliği ile de bilinir. Bu nedenle patates salatanızı hazırlarken bu pratik tüyoyu mutlaka denemenizi öneririm. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif olacaktır.

PATATES SALATASININ TARİFİ NASILDIR?

Malzemeler

4 adet patates

3 adet taze soğan

Dereotu

Maydonoz

Marul

Kırmızı lahana

1 yemek kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

Patates Salatası Nasıl Yapılır?

Patatesleri düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Daha sonra küp küp doğrayın.

Yeşillikleri ve kırmızı lahanayı da ince ince doğrayın.

Patatesleri geniş bir kaseye alın üzerine sumak ve tuz ekleyin.

Ezmeden karıştırın .Sosu için zeytinyağı ve bir limonu sıkıp karıştırın.

İçine pul biber de ekleyin. Daha sonra yeşillikleri ve kırmızı lahanayı ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın. Şimdiden afiyet olsun. ( Kaynaklar: lezzet.com.tr, youtube.com )