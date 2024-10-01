Patates ve soğan üreticileri çağrı

Kaynak: ANKA
Patates ve soğan üreticileri çağrı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, patates ve kuru soğan üreticilerinin yaşadığı sorunlar için çağrıda bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirerek, patates ve kuru soğan üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Bayraktar, "Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

Bayraktar, geçen yıl eylül ayında patates üretici fiyatının ortalama 9,5 lira iken bu yıl yüzde 50 düşüşle 4,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti. "Üreticilerimiz patatesi 4,7 liraya satarken, tüketici marketten 3 katı fiyatına satın alıyor. Kışlık patateste depo ve işçilik maliyetleri daha da artıyor. Artan maliyetler nedeniyle üreticiler borçlarını ödeyememe korkusu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

FİYAT FARKLARI VE ÜRÜN DEĞİŞİMLERİ

Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farklarının en fazla yüzde 249 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, diğer ürünlerdeki farkları şöyle sıraladı: "Havuç, 3,5 kat; limon, 3,2 kat; kuru kayısı, kuru soğan ve patates ise 3,1 kat fazlaya satılıyor." Örneğin, havuç üreticide 7,50 lira iken markette 26,18 liraya, kuru soğan 5,60 liradan 17,48 liraya satılıyor.

Bayraktar, eylül ayında 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 13'ünde ise fiyat düşüşü görüldüğünü aktararak, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,7 ile kuru incir oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 30 ile limon" dedi.

KURU SOĞAN VE PATATES ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bayraktar, Türkiye'deki kuru soğan üretiminin bir önceki yıla göre yaklaşık 200 bin ton artacağını ve patates üretiminin de yüzde 14 artarak 6,5 milyon tona çıkmasının beklendiğini açıkladı. Üreticilerin, arzda yaşanan bu artışın fiyatları daha fazla düşüreceği endişesi taşıdığını dile getirdi.

Bayraktar, devlet müdahalesinin önemine vurgu yaparak, "Kuru soğan ihracatının tamamen açılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girmesi gerekiyor. Devlet eliyle yapılacak alımlarda, Ziraat Odaları’na da görev verilmelidir" dedi.

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