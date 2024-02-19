Patates yüklü kamyon devrilerek Bolu Dağı geçişini trafiğe kapattı

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde patates yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Bunun üzerine İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.