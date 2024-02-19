Patates yüklü kamyon devrilerek Bolu Dağı geçişini trafiğe kapattı

Gelen son dakika bilgisine göre, kaza Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişi Düzce il sınırında, Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki patates yüklü bir kamyon kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon idaresini kaybettiği kamyon, otoyolda devrildi.
3 şeridi kapatan kamyona, aynı istikamette giden tır çarptı. İlk belirlemelerde kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar ile bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, meydana gelen kaza otoyolun 3 şeridinin kapanmasına yol açtı.
Polis ekipleri Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Ekipler, araçları Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.