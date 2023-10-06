Patates zararlı mı yararlı mı

Patates nasıl pişirilmeli, zararlı mı, yararlı mı? Patates ile ilgili az bilinenleri uzmanı açıkladı...

Patates zararlı mı yararlı mı

Siz patatesi nasıl seviyorsunuz? Zararını azaltarak patates yemek ister misiniz? İşte yanıtları…

Bilim insanları haftada dört kez patates yemenin yüksek tansiyon riskini artırdığına dikkat çekti. Üstelik sağlıklı olduğu düşünülen fırınlanmış ya da haşlanmış patates veya patates püresi olması tehlikenin boyutunu değiştirmiyor. Çünkü bunların da en az cips kadar tansiyonu yükselttiği vurgulandı.

Araştırmacılar ne şekilde olursa olsun patatesi fazla tüketmenin tansiyon sorunlarına yol açtığını ve bunun sorumlusu olarak da nişastadan şüphelendiklerini vurguluyor. Daily Mail'in haberine göre; cips ise kızartma işlemine maruz kaldığı için başka sağlık riskleri doğuruyor.

Patatesteki nişastalı karbonhidratların vücutta hızla şeker haline dönüşerek, kan şekerini keskin bir şekilde yükselttiğine dikkat çeken uzmanlar, kan şekerinin sorunlara neden olabileceğinin altını çizdi. Araştırmacılar, İngiliz Tıp dergisinde yayımlanan bu çalışma için 187 bin erkek ve kadın verilerini mercek altına aldı.

Sonuçlar açıklandı. Buna göre düzenli olarak patates yiyen kadınların kan basınçlarının erkeklerden daha yüksek olduğu anlaşıldı. Genel olarak, pişmiş, haşlanmış veya patates püresini haftada dört veya daha fazla yiyen erkek veya kadınların ayda en az bir kere patates yiyenlere kıyasla yüzde 11 risk altında oldukları açıklandı.

Haftada dört veya daha fazla cips yiyen kişilerin yüksek tansiyon riski ise yüzde 17 artıyordu.

ZARARLARI NELER?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Vatankulu patatesin zararları hakkında bilgiler verdi ve şunları söyledi:

"Yüksek tansiyonun kalp hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden olması, yüksek tansiyona neden olan besinlerle ilgili çalışmalar yoğun olarak yürütülmektedir. Bu besinlerden biri patatestir.
Patates, yoğun glisemik yükü ve potasyum içeriğinden dolayı yüksek tansiyon nedeni olduğu üzerine bazı çalışmalar yürütülmüştür. Uzun süreli, haşlanmış ya da fırında, patates tüketmenin muhtemelen yoğun gilsemik yükünden dolayı antioksidan mekanizmayı bozması ve inflamasyona neden olması, yüksek tansiyona sebep olur. Bunun yanı sıra patatesi diyetinin kilo aldırıcı etkisi vardır, vücuttaki yağ dokusunu artırır ve yüksek tansiyona sebep olabilir"

AA

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı Dünya
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 ilde operasyon Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 ilde operasyon
İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti Gündem
İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti
Kırmızı ete gizli zam. Lükstü hayal oldu Ekonomi
Kırmızı ete gizli zam. Lükstü hayal oldu
Alaattin Aktaş'tan KKM uyarısı: Artık işimiz çok zor... Ekonomi
Alaattin Aktaş'tan KKM uyarısı: Artık işimiz çok zor...
TSK Suriye’deki petrol kuyularını vurdu. Terör örgütü PYD-YPG çıkarıp ABD'ye veriyordu Dünya
TSK Suriye’deki petrol kuyularını vurdu. Terör örgütü PYD-YPG çıkarıp ABD'ye veriyordu
Venezuela'da başsavcılıkça muhalif lider Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı Dünya
Venezuela'da başsavcılıkça muhalif lider Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı