Patatesin tarla fiyatı şok etti

Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Patatesin tarladaki kilogram fiyatı 14-15 lira arasında değişmekte. Buna market kirası, elektrik, kar, vergiler, işçi ücreti, nakliye de ilave edilince fiyat 30 TL'ye dayanıyor.

Patatesin tarla fiyatı şok etti

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Ardından patatesler yakın şehirler için kasalarla, uzak şehirler için ise çuvallanıp kamyonlara yüklenerek satış için hallere gönderildi.

Kentte yaklaşık 41 bin dekarda ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patatesten 170 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Verimi yüksek olan patates, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Önümüzdeki günlerde hasadın kent genelinde yoğunlaşmasıyla fiyatların da biraz daha düşmesinin beklendiği kaydedildi.

"FİYATLAR YÜKSEK"

Ziraat Odaları Adana İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Şuan patates tarlasında dönüme yaklaşık 4 ton verim alınmakta. Patatesin kilogram fiyatı ise 14-15 lira arasında değişmekte. Şuan ilk hasat olduğu için fiyatlar yüksek ve eski patatesin de şuanda fiyatı 15 lira" dedi.

Doğan "Patatesin bir dönüme maliyeti 23 bin lira ile 25 bin lira arasında değişmekte. Ülkemiz patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'ye yakını Adana ilimizde üretilmekte. Geçen yıl Adana’da 40 dönüme yakın alanda patates ekimi vardı. Bu yıl da Adana'da patates ekimi 41 dönüm” ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR DÜŞECEK"

Fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini söyleyen Doğan, “İleriki günlerde hasat bollaştığında fiyatlar biraz daha aşağıya düşecektir. Şuanda ilk turfanda olduğu için fiyatlar böyle. Geçen yıl, patatesi don vurmuştu ve verim alamadık. Bu yıl don olmadı ve rekolte yüksek. Bu yıl hem fiyatlar iyi hem verim iyi. Bu yıl çiftçinin yüzü daha iyi gülecek” diye konuştu.

Çiftçi Mithat Tekin ise, “Fiyatlar aşırı yüksek değil. Bizleri kurtarır. Geçen sene don vurunca patatesleri 3 hafta geç söktük ve dönüme 2,5 ton mal zor aldık” dedi.

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