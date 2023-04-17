Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu madde çıktı: 5 gözaltı

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında Seyhan ve Yüreğir ilçesinde 5 şüpheli belirleyerek operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen şüphelilerden Tamer D.'nin olduğu otomobili durduran polis, 896 adet uyuşturucu hapı içinde patates olan el çantasında ele geçirdi. Diğer 4 şüpheliyi de adreslerine yapılan baskınlarda yakalayan polis, 770 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

Toplam bin 666 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.