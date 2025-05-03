Patenle otobüsün arakasına tutunarak tehlikeli yolculuk

Kaynak: İHA
Patenle otobüsün arakasına tutunarak tehlikeli yolculuk

Çanakkale'de bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, can güvenliğini tehlikeye atarak yolculuk yaptı.

Çanakkale'de bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, can güvenliğini tehlikeye atarak yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenli genç, Çanakkale'nin Merkez ilçesinde Atatürk caddesinde seyir halindeki 17 H 0043 plakalı özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Can güvenliğini hiçe sayan genci görenlerin yürekleri ağzına geldi. Otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan genç hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran gencin yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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