Patlama ile botta yangın çıktı! Kaptan ölümden döndü

Kaynak: DHA
Patlama ile botta yangın çıktı! Kaptan ölümden döndü

Bodrum’da Mehmet N.Y. kaptanı olduğu botu çalıştırmak isterken bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle alev alan botta bulunan kaptan kendini denize atarak kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde şişme botta patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bot kaptanı denize atlayarak kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Bitez açıklarında meydana geldi. Mehmet N.Y. kaptanı olduğu botu çalıştırmak isterken bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile botta yangın çıktı. Bu sırada Mehmet N.Y., denize atlayarak alevlerden kurtuldu. Bakımdan yeni çıktığı belirtilen bot alev alev yanarken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bir süre sonra bot suya gömüldü.

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