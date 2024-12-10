Patlama sesi sonrası evi alevler sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku yarattı.

Patlama sesleriyle başlayan yangın, alevlerin hızla çatıyı sararak gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında evde insan olduğu söylentisi ise kalabalık arasında heyecan yarattı, ancak yapılan araştırmalar sonucunda evdekilerin yangın sırasında evi terk ettikleri belirlendi.

Yangın, Side Mahallesi, Cennetler Sokak’ta bulunan bir sitedeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Olay, site sakinleri ve çevredeki ikametgahlar ile iş yerlerinde bulunanları korkutacak şekilde gelişti. Patlama seslerinin duyulmasıyla başlayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekipler hızla müdahale etti. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

ALEVLER GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler diğer binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının başladığı dairenin alt katında oturan Savaş Dinç, üst kattan gelen tartışma seslerinin ardından balkonundan alevleri fark etti. Alevlerin hızla yükseldiğini gören Dinç, bağırarak çevredekileri uyardı. Site sakinleri, yangının başladığı binadan hızla uzaklaştı.

Yangının başladığı dairede sürekli tartışma ve gürültü olaylarının yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili komşular, yangın sırasında dairede kimlerin bulunduğunu bilmediklerini, yangın başladığında dairedekilerin ortadan kaybolduğunu bildirdi.

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"PATLAMA OLDU, KADIN VE KÖPEK DIŞARIYA ÇIKTI"

Yangını ilk fark eden vatandaşlardan biri, üst üste patlamalar duyduğunu ve ardından bir kadının, köpeğiyle birlikte daireden çıkıp dışarı koştuğunu söyledi. Yangın nedeniyle büyük paniğe kapılan mahalle sakinleri, yetkililerin uyarıları doğrultusunda bölgeden uzaklaştı.

Yangının ardından, evde insanlar olduğu söylentisi paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu incelemede, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Bu gelişme, mahalle sakinlerinin ve sağlık ekiplerinin içini rahatlattı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıktığı dairedeki sürekli tartışmalar ve gürültüler, mahalle sakinleri arasında tedirginlik yarattı. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar devam ediyor.

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