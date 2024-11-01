Patlama sonrası çukur oluştu: Otomobil suya gömüldü

Düzenleme:
Patlama sonrası çukur oluştu: Otomobil suya gömüldü

Aydın’ın İncirliova ilçesi çevreyolunu kullanmayan ağır tonajlı kamyonlar, Yahya Ümit Orbay Caddesinden geçince içme suyu hattı patladı. Yaşanan patlama sonrası seyir halinde bulunan bir otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ağır tonajlı kamyonların geçtiği caddede içme suyu hattı patlaması sonucu oluşan çukura otomobil düştü.

Olay, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, çevreyolunu kullanmayan ağır tonajlı kamyonlar, Yahya Ümit Orbay Caddesinden geçince içme suyu hattı patladı. Yahya Ümit Orbay Caddesi ile Girne Caddesi'nin birleştiği noktada yaşanan patlama sonrası seyir halinde bulunan bir otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve belediyenin iş makineleri yardımı ile araç çukurdan çıkarıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlama nedeniyle İncirliova'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı.

aw320515-01.jpg

aw320515-02.jpg

aw320515-04.jpg

Son Haberler
UEFA'dan Jose Mourinho'ya kötü haber
UEFA'dan Jose Mourinho'ya kötü haber
İsmailağa yurdunda çocuklara şiddet: Delilleri yok ettiler
İsmailağa yurdunda çocuklara şiddet: Delilleri yok ettiler
Akdeniz'de deprem (1 Kasım 2024)
Akdeniz'de deprem (1 Kasım 2024)
Ekmeğe zam yapılacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmeğe zam yapılacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Olimpiyat rekortmeni Cadılar Bayramı'nda Yusuf Dikeç kılığına girdi
Olimpiyat rekortmeni Cadılar Bayramı'nda Yusuf Dikeç kılığına girdi