Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim
Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim
İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Dün sabahın ilk saatlerinden beri patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bırakıyor. Hayatını kaybedenlerin karanfiller bırakılarak ve dualar edilerek anıldığı alana siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların ziyaretleri sürüyor