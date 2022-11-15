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Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Dün sabahın ilk saatlerinden beri patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bırakıyor. Hayatını kaybedenlerin karanfiller bırakılarak ve dualar edilerek anıldığı alana siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların ziyaretleri sürüyor

Galeri Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 22:51
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Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından bölgedeki esnaf, dükkanlarının camlarına Türk bayrakları astı.

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Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

Terör saldırısı sırasında zarar gören iş yerlerindeki onarım çalışması devam ediyor.

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Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, saldırının yaşandığı alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor.

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Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor.

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Patlamada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

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