Patlamadan yürekleri yakan hikâye çıktı! Tabutunun üzerine gelinlik örtüldü

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. Halil Çakmak, taburcu olan oğlu ve ailesiyle birlikte yönetimindeki 42 D 9030 plakalı otomobille, Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıktı. Hastane bahçesinde otomobildeki oksijen tüpü belirlenemeyen nedenle patlayıp, alev aldı. Patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak, teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti, annesi Fatma ve babası Halil Çakmak yaralandı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı çift, hastaneye kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Halil Çakmak taburcu oldu, eşi Fatma Çakmak'ın tedavisi sürüyor.

KUCAKLARINA ALAMAMIŞLAR

5 yıllık evli Çakmak çiftinin oğulları Mustafa'nın doğumundan itibaren solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanenin yenidoğan ünitesinde yattığı, tedavisine evde oksijen tüpü desteği ile sürdürmesinin planlandığı ve dün ilk kez taburcu olduğu belirtildi. Çiftin, bugüne kadar çocuklarını kucaklarına alıp, sarılamadıkları ifade edildi. Baba Halil Çakmak'ın 1 yıl önce uzman çavuşluk görevinden istifa edip, mahalledeki bir kantarcıda çalıştığı öğrenildi.

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Halil Çakmak oğlunun tabutunu musalla kadar taşıdı. Cenazede teyze Rabia Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Cenazeler bugün öğle vakti İçeri Çumra Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.