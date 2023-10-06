Patlamışı mı haşlanmışı yararlı mı

MISIRIN YARARLARI

Anemi riskini önemli oranda azaltır.

Enerji vericidir ve özellikle spor yapanlar için çok önemlidir.

Kalbi destekler ve kas sağlığını korur.

Damar sertliği ve damar sıkışması gibi sorunlara karşı çözüm üretir.

Serbest radikalleri ortadan kaldırır ve sağlıklı bir cilt oluşturur.

Güçlü antioksidan etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek kalori içerdiği için kilo almaya yardımcı olur.

Kan seviyesi ve kolesterol şekerini düşürerek dengeye getirir.

Hemoroidi önleme konusunda yardımcı olur.

Büyümeyi teşvik edici bileşenlere sahiptir.



PATLAMIŞI NELERE İYİ GELİR?



Patlamış mısır özellikle sindirim sistemine iyi gelecek çok önemli vitamin ve mineraller barındırır. Sindirim sistemini canlı tutmak suretiyle aynı zamanda kabızlığı önleme konusunda etkilidir. Patlamış mısır aynı zamanda kolesterol seviyesini dengede tutma konusunda oldukça etkili bir besin kaynağıdır. Kan şekerini düşürür ve belli bir dengeye ulaştırır. Kalp sağlığını korurken inme ve benzeri gibi riskleri ortadan kaldırır.



HAŞLANMIŞI NELERE İYİ GELİR?



Mısır özellikle evlerde haşlanmış olarak yaygın tüketilir. Özellikle güçlü bir bağ dokusu sağlaması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda içeriğinde mineraller ve manganez bulunur. Aynı zamanda göz sağlığına iyi geldiği bilinir. Gözlerdeki yanmayı ve çapaklanma ile beraber birçok farklı sorunun önüne geçer. Alzheimer hastalığını önlediği için de yine çok fazla tercih edildiğini söylemek mümkün. İçeriğinde A vitamini ile C vitamini sayesinde hem saçları hem de cildi koruyarak daha parlak ve canlı hale gelmesini sağlar.



ZARARLARI VAR MI?



Mısır kan şekerini yükselttiği için diyabet hastalarının tüketmemesi genelde önerilir. Aynı zamanda mısır fazla tüketildiği zaman bağırsaklarda gaz yapıyor. Diğer yandan yüksek lif bulunduğu için aşırı tüketildiğinde, midede birtakım problemler meydana getirebilmektedir.



