Patlangıç hangi hastalığa iyi gelir

Patlanğıç ağacı Hanımeligiller familyasından ve türlerinin çoğu kış aylarında çiçekleri döken çalı veya ağaçcık halinde odunsu, ender olarak da otsu karakterde olan bir bitki türü. Tomurcukları çok sayıda pullarla örtülmüştür. Çiçekleri beyaz, meyveleri ise kabuksuz tane şeklindedir. Yaprakları uçucu yağ, şekerler ve bazı organik asitler taşımakta.

FAYDALARI NELERDİR?

Meyvelerinde acı madde, tanen, şekerler, valerian asidi ve bol miktarda renk maddesi var. Yapraklar ve meyveler müshil olarak kullanılıyor.

Köklerinde müshil tesiri vardır.

Çiçekleri terletici ve hafif yatıştırıcı.

Kabızlık giderici, ateş düşürücüdür.

Vücuda rahatlık verir.

İdrarı çoğaltır.

Anne sütünü artırır.

Nezleye iyi geliyor.

Güneş yanıklarını onarıyor.