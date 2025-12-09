İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde tedavi gören Yasemin Karpuz, iki aşamalı başarılı cerrahi müdahale sonrası tamamen sağlığına kavuştu.

Operasyonları Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülden Ballı gerçekleştirdi ve karın içine yayılan ağır enfeksiyon tamamen kontrol altına alındı.

Ağustos sonunda şiddetli karın ağrısıyla acile başvuran Karpuz’da kalın bağırsakta divertikül iltihabı saptandı. Birkaç gün içinde şikâyetleri şiddetlenince tekrar geldiğinde divertiküllerin patladığı ve karın içine enfeksiyon yayıldığı ortaya çıktı. Acil ameliyatla hasarlı bağırsak bölümü çıkarıldı, geçici kolostomi torbası takıldı. Enfeksiyon tamamen temizlendikten sonra ikinci ameliyatta bağırsaklar doğal akışına döndürüldü ve kolostomi kapatıldı. Her iki operasyonun ardından hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.

"TABLO ACİL MÜDAHALE GEREKTİRİYORDU"

Op. Dr. Gülden Ballı süreci şöyle değerlendirdi: "Divertiküllerin patlaması ciddi bir tablodur. İlk aşamada enfeksiyonun kaynağını ortadan kaldırdık, iyileşme sürecinin ardından ikinci ameliyatla bağırsak akışını doğal yapısına kavuşturduk." Ballı ayrıca divertikül hastalığının genellikle sinsi ilerlediğini, ancak ani ve hayati komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek “Şiddetli karın ağrısı asla ihmal edilmemeli” uyarısında bulundu.Yasemin Karpuz yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurduğumda durumumun ciddiyetini fark etmemiştim. Yapılan tetkiklerde acil müdahale gerektiği söylendi. Ameliyatların ardından iyileşme sürecim düzenli kontrollerle ilerledi ve şu anda günlük yaşamıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum."