Patlayan lastiği değiştirmek cana mal oldu!

Kaynak: DHA
Patlayan lastiği değiştirmek cana mal oldu!

Aksaray'da minibüs patlayan lastiğini değiştirmek için isteyen otomobile feci şekilde çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 157'nci kilometresinde meydana geldi.

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Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), lastik patlayınca 34 BMA 234 plakalı aracını emniyet şeridine park etti. Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi.

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Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil çarptı.

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Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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