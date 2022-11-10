Patlayıcıyla temel açma çalışmasında etrafa saçılan taşlar 2 kişiyi yaraladı

Şirinevler Mahallesi'ndeki bir arazide konut yapmak isteyen bir firma, temel eşme sırasında patlayıcı kullanmak istedi.

Patlamanın etkisiyle savrulan taşların isabet ettiği bir otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Abdulkadir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.