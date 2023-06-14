Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi malzemeleri neler?

Gaziantep’in tescilli yemekleri arasında yer alan patlıcan kebabı tarifini sizler için derledik. Peki, Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi malzemeler neler?

Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi malzemeleri neler?

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yöresel lezzetlerinden olan patlıcan kebabının tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden. Peki, Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi malzemeler neler?

İşte patlıcan kebabı tarifi…

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PATLICAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gram kıyma

- 2 adet orta boy soğan(rendelenmiş)

- 1/2 demet maydanoz

- 2 diş sarımsak

- 1 su bardağı bayat ekmek

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kimyon

- 3 adet patlıcan

- 3 adet kiraz domates(boş yerlere eklemek için)

Üzeri için:

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 su bardağı sıcak su

- 1 adet rendelenmiş domates

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 adet yeşil biber

- 1 diş ezilmiş sarımsak

PATLICAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kasede 500 gram kıymaya, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan, yarım demet maydanozu ilave edin.

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin. Sonra güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin. Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin ve Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tercihen turbo veya fanlı fırında 50-60 dakika kadar pişirin.

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