Patlıcan yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

Patlıcan, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir, bu da hücrelerin hasar görmesini önler.
Yüksek lif ve düşük kalori içeriği sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
Patlıcandaki lifler, kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyerek diyabet riskini azaltır.
İçerdiği vitaminler ve mineraller bağışıklık sistemini destekler.
Lif açısından zengin olması, sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.
Düşük kalorili ve lif açısından zengin olduğu için tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
Antioksidan içerikleri sayesinde beyin hücrelerini korur ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlar.
İçerdiği vitaminler ve su, cildin nem dengesini korur ve sağlıklı görünmesini sağlar.
Kalsiyum ve magnezyum içeriği ile kemik sağlığını destekler.
İçerdiği lifler, kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
Bazı kişilerde patlıcan tüketimi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Patlıcan, doğal bir toksin olan solanin içerir; yüksek miktarda tüketildiğinde toksik etkiler gösterebilir.
Aşırı tüketimi sindirim sorunlarına, gaz ve şişkinliğe neden olabilir.
Bazı ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların etkisini azaltabilir veya yan etkilere yol açabilir.
Patlıcanda bulunan oksalatlar, böbrek taşı riskini artırabilir.
Kızartma işlemi patlıcanın kalori ve yağ içeriğini artırır, bu da kilo alımına neden olabilir.
Kızartma işlemi sırasında patlıcanın bazı besin değerleri kaybolabilir.
Yüksek miktarda kızartılmış gıda tüketimi, kalp sağlığı için zararlıdır ve kolesterol seviyelerini artırabilir.
Yüksek sıcaklıkta kızartma, kanserojen maddelerin oluşmasına yol açabilir.
Kızartılmış gıdalar sindirimi zorlaştırabilir ve mide problemlerine yol açabilir.