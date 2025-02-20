Patnos beyaza büründü

İlçede kar kalınlığı 25 santimetre olurken yüksek kesimlerdeki köylerde ise kar yağışından dolayı bir çok köy ve mezra ulaşıma kapandı.

Patnos Kaymakamı Hasan Taş yaptığı açıklamada, 6 ekip, 2 greyder, bir dozer, 2 kepçe ile hazırlıklı olduklarını fırtınaya rağmen durmadan çalıştıklarını belirtti.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Patnos Kaymakamı Hasan Taş, "Bizde yaklaşık 20 köy ve 35 mezra yolu kapalı, şu an fırtına devam etmekte, buna rağmen ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden vatandaşlarımızın işleri ve ihtiyaçlarının aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.