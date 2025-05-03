Patnos’ta araç park yerleri için çalışma

Kaynak: İHA
Patnos’ta araç park yerleri için çalışma

Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, araç park yerlerinin genişlettiklerini söyledi.

Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, araç park yerlerinin genişlettiklerini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Taşkın, göreve geldikleri günden bugüne kadar kalıcı çözümler için çalıştıklarını söyledi. Taşkın, "Bugün geldiğim nokta her ay yeni araçları parkımıza katma mutluluğunu yaşıyoruz. Geldiğimiz gün eksik olan araç parkına eksik olan bir çok aracı kendi öz kaynaklarımızla alıp belediyemizin bünyesine kattık. Bu güne kadar 2 küçük kepçe (JCB) 1 adet büyük Hidromek 640 WL yükleyici kapçe,3 adet Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu teslim aldık. 3 addet kamyon,1 adet lastikli ekskavatör,1 adet de Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alımını tamamladık önümüzdeki günlerde teslim alıp araç parkımıza katacağız. Yoğun gayretlerimiz sonucu ilçemize kazandırdığımız bu iş makinaları , hizmet kapasitemizi daha da güçlendirecek. Her adımda halkımızın yanında olmayı, ihtiyaçlara hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Adım adım Patnos şiarıyla çıktığımız bu yolda, hem gücümüze güç katıyor hem de hizmetlerimize yenilerini eklemek için durmaksızın çalışıyoruz. Bu yatırım, Patnos'un geleceğine yapılan bir adımdır." diye konuştu.

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