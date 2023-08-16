Patnos’ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis aracına çarptı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu polis aracına çarparak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Patnos’ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis aracına çarptı

Edinilen bilgiye göre, Serhat Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletle seyreden Ömer Güzelaydın’ı (22) durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Güzelaydın, kısa süreli kovalamacanın ardından polis aracının önüne çıkarak çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Güzelaydın, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Güzelaydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güzelaydın’ın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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