İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Taşdemir, köyde yapılan hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle buluştu.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarda başlayan hasat, üreticilerin yoğun emeğiyle devam ederken, bu yılki verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirlendi.

Yalçınkaya Köyü’nde uzun yıllardır süregelen lahana üretiminin, hem yöre halkının geçim kaynağı hem de bölge tarımının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

İncelemeler sırasında üreticilerle sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Patnos’un tarımsal potansiyeline vurgu yaparak, "İlçemizin bereketli topraklarında her yıl farklı ürünlerde önemli üretim başarıları elde ediliyor. Lahana üretimi de bunlardan biri. Çiftçilerimizin emeği, alın teri ve devletimizin tarıma verdiği desteklerle bu başarı daha da artıyor" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Taşdemir ise, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına üreticilere teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Taşdemir, "Amacımız, üreticilerimizin daha kaliteli ve yüksek verimli ürünler elde etmesini sağlamak. Bu doğrultuda her zaman sahadayız" ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya Köyü’nde yapılan lahana hasadı, üreticilerin yüzünü güldürürken, elde edilen ürünlerin hem yerel pazarlarda hem de çevre illerde satışa sunulacağı bildirildi. Hasat döneminin önümüzdeki günlerde tüm köy genelinde tamamlanması bekleniyor.