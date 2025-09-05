Patnos’ta sinema etkinliğine yoğun ilgi

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, sinema etkinliklerinin çocukların sosyal gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür programların yalnızca eğlence değil aynı zamanda kültürel açıdan da katkı sağladığını ifade etti.

Film gösterimlerinde ele alınan konuların, çocukların farkındalık kazanmasına ve hayatı farklı açılardan değerlendirmesine yardımcı olduğuna dikkat çekti.

ÇOCUKLAR BU TÜR ETKİNLİKLERİ DAHA SIK YAPILMASINI İSTEDİLER

Etkinlik sonrası aileler, çocuklarının yaşıtlarıyla birlikte keyifli bir ortamda film izlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti. Ayrıca bu tür programların daha sık yapılmasını talep ettiler.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ise faaliyetlerini yalnızca spor ve eğitimle sınırlı tutmayıp kültürel ve sanatsal alanda da genişlettiklerini belirterek, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak programların devam edeceğini açıkladı.