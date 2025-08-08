Pat‑Pat dolmuş değildir, sayın vekil!

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Görüntülerde, tarım işlerinde kullanılan pat‑pat aracının römorkunda kalabalık bir grupla seyahat eden vekil, hem trafik güvenliği uzmanları hem de vatandaşlar tarafından “tehlikeyi özendirmekle” suçlandı.

PAT‑PAT KAZALARI HER YIL CAN ALIYOR

Ordu Valiliği ve jandarma ekipleri, her hasat döneminde pat‑pat kaynaklı kazalara karşı uyarılarını yineliyor. Son aylarda Ordu ve çevre illerde yaşanan devrilme vakalarında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Bu bağlamda, vekilin paylaşımı “bu araç güvenliymiş gibi” algı yaratması nedeniyle tepki çekti.

SİYASİ GÖSTERİ UĞRUNA HAYATLAR RİSKE ATILAMAZ

Fındık üreticisinin yaşadığı zorlukları göstermek elbette önemli. Ancak bu, güvenlikten uzak araçlarla yapılan şovlarla değil; bilinçli, sorumlu ve güvenli bir dille yapılmalıdır. Pat‑pat gibi denetimsiz ve güvenlik donanımı olmayan araçlarla “sevimli görüntüler” vermek, aslında ölümün kıyısında poz vermektir.

KAMU GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİDİR

Sayın vekil, pat‑pat dolmuş değildir. Bu aracın römorku bir propaganda aracı olamaz. İnsan hayatı, hiçbir sosyal medya paylaşımına kurban edilemez. Kamu görevlilerinin örnek olması gereken bu dönemde, güvenlikten taviz verilmemeli; halkın can güvenliği her şeyin önünde tutulmalıdır.