Patpat uçurumdan yuvarlandı!

Ordu’nun Ünye ilçesinde “patpat” adlı tarım aracı, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Sönmez'in kontrolünü yitirdiği patpat, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, devrilen patpatın altında kalan Muharrem Sönmez'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hamza Sönmez ise ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

