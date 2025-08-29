Patpat uçurumdan yuvarlandı!

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Sönmez'in kontrolünü yitirdiği patpat, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, devrilen patpatın altında kalan Muharrem Sönmez'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hamza Sönmez ise ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.