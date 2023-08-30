Patrick Kluivert Adana Demirspor'un amacını açıkladı

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Genk ile oynayacakları mücadelede taraftarların desteğini istedi.

KAYNAK: AA
Patrick Kluivert Adana Demirspor'un amacını açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Genk ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kluivert'in açıklamaları şu şekilde;

-Önemli bir maç olduğunu bilerek futbolumuzu ortaya koyacağız ve istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız. Genk ilk maçta iyi oynadı. Bizim amacımız maçı domine etmek ve istediğimiz sonucu alabilmek.

-Ortaya koyacağımız futbolla istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Baktığınızda biz baskı kurmayı seven bir takımız. Sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız.

-Dolu bir statta oynamak herkesin istediği bir şey. Bizim 12. adamımız orada. Her zaman yaptıkları gibi arkamızda duracaklarını biliyorum. Geldiğim günden beri kendi evimizde oynadığımız maçlarda hep arkamızda durdular. Biliyorum ki beklentileri yüksek ama bizim de onlardan beklentimiz yüksek.

-Açıkçası kendi işimize konsantre olmamız lazım. 2-1'lik sonuç çok büyük bir fark değil. Hiçbir şekilde aceleci davranmamız gereken bir durum yok. Farklı bir atmosfer, farklı bir maç olacak. Rakibin efektif oyuncuları hem forvet hem orta sahada var. Bizim konsantre olmamız lazım. Bizim için yarınki anahtar kelime topa sahip olmak. Topa sahip olan takım istediğini daha fazla yapabilecektir.

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